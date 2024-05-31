Любители активного образа жизни встретились на фестивале по северной ходьбе в Клину

В Клину в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» любители активного образа жизни встретились на традиционном фестивале. Он был посвящен северной ходьбе.

Северная ходьба — один из самых популярных видов спорта в Московской области среди жителей серебряного возраста. Благодаря занятиям укрепляется опорно-двигательный аппарат, тренируются мышцы всего тела, улучшается работа сердца.

«Это зональный фестиваль, который посвящен декаде северной ходьбы. Сегодня у нас не только клинские и высоковские активисты, но также к нам приехали гости из Лотошина, Дмитрова, Талдома», — рассказала инструктор по северной ходьбе клуба «Нордик» Маргарита Сорочьева.

Жители округа одними из первых в Подмосковье стали практиковать массовые пешие прогулки с палками. Тропу здоровья торжественно открыли в Сестрорецком парке в 2016 году. И уже дважды в округе проходил фестиваль северной ходьбы. В этот раз он объединил около 100 человек.

«Мы приехали большим коллективом — 17 человек. Представляем клуб северной ходьбы „Дмитров“. Мы нашли себя в этом виде спорта, он очень доступен, и мы всех призываем им заниматься», — поделилась участница из Дмитрова Ирина Иноземцева.

Самых активных спортсменов на фестивале наградили благодарственными письмами главы городского округа Клин Алены Сокольской. А после торжественной части участники отправились на пешую прогулку. Организаторы заранее разработали три маршрута разной степени сложности. Кроме того, гости округа смогли поближе познакомиться с городом на увлекательной экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.