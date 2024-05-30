«Люберцы-Спартак» обыграли «Орбиту» на первенстве Люберец по футболу

29 мая в городе Дзержинский на стадионе «Орбита» прошел матч 3 тура первенства Люберец по футболу. Ребята из местного клуба «Орбита» 2013 года рождения принимали сверстников из команды «Люберцы-Спартак».

Матч можно назвать самым ожидаемым событием тура, поскольку до этой игры «Орбита» шла на первом месте, а клуб «Люберцы-Спартак» — на втором.

«У команды, которую я тренирую, интересный соперник — „Люберцы-Спартак“. У наших гостей большая школа. Это хороший матч равных соперников. Сегодня победитель получит 3 очка. Наша команда в первенстве Люберец района сыграла 2 игры. Обе выиграли. Одну крупно, а во второй вырвали победу в непростой борьбе со счетом 5:4», — рассказал перед встречей тренер спортивной школы «Орбита» Виталий Сагин.

Встреча оправдала ожидания, команды были равны по силе. В клубе «Люберцы-Спартак» на поле вместе с юношами вышла девушка. Она продемонстрировала прекрасный отбор и дриблинг, а во втором тайме обыграла двух защитников противника и пробила в нижний левый угол. Голкипер «Орбиты» сумел спасти ворота.

В первом тайме обе команды имели моменты для взятия ворот, но футболисты «Люберцы-Спартак» оказались удачливее и отличились дважды. «Орбита» несколько раз перехватывала инициативу. Одна из атак закончилась попаданием в верхнюю штангу. Но в первой половине встречи ворота «Люберцы-Спартак» так и остались «сухими».

В середине каждого тайма судья давал свисток и отправлял команды на «водную паузу». Несмотря на вечернее время, погода все еще была жаркая.

Во втором тайме зрители, состоявшие не только из пришедших поболеть за своих детей родителей, но и из местных жителей, увидели еще более бескомпромиссный футбол, в котором эмоции иногда брали верх над мастерством. «Орбита» забила гол и, кажется, нашла свою игру. Команде из Дзержинского времени отыграться не хватило, а соперник продолжал бороться и удачно действовал в отборе.

В итоге победа досталась гостям из клуба «Люберцы-Спартак». «Красно-белые» вышли на первое место. «Орбита» опустилась на вторую строчку. Турнир только начался. Основная борьба еще впереди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.