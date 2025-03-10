Люберецкий спортсмен завоевал две медали первенства России по лыжным гонкам

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевал две медали первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17 — 18 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 45 регионов России.

«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Артем Барков дважды отличился на первенстве России по лыжным гонкам среди юношей. В гонке на дистанции 10 км классическим стилем он завоевал серебряную медаль. В спринте классическим стилем люберчанин одержал уверенную победу. Поздравляю Артема Баркова и его тренера Алексея Илюхина с отличным результатом. Желаю новых побед!» — отметил глава округа Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.