Люберецкий шахматист стал десятикратным чемпионом города

Председатель федерации шахмат городского округа Люберцы Виктор Евстигнеев стал чемпионом Люберец по шахматам, этот титул он завоевал десятый раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Завершился Чемпионат городского округа Люберцы по классическим шахматам. Турнир проходил по круговой системе в течение двух месяцев. После основной части турнира сразу три участника набрали одинаковое количество очков, и судьба чемпионского титула решалась в дополнительном тай-брейке. В итоге победителем стал Виктор Евстигнеев», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава городского округа подчеркнул, что это уже десятая победа Виктора Евстигнеева в истории чемпионатов Люберец, что делает его настоящей легендой местных шахмат.

«Поздравляем всех участников турнира с отличными результатами», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.