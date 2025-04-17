Люберецкие спортсмены завоевали золото на первенстве по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы заняли первое место на первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 годов среди команд юношей 2015 года рождения и моложе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по баскетболу среди команд юношей сезона 2024/25 годов завершилось «Финалом четырех». Он состоялся в Люберцах.

«В полуфинале воспитанники СШОР «Спартак» обыграли соперников из Мытищ. В финальной игре за 1-е место люберецким спортсменам противостояла команда БК «Стремление» (Москва), которую наши спортсмены обыграли в упорной борьбе. По итогам всего сезона команда заняла 1-е место», — отметил глава округа Владимир Волков.

Он уточнил, что в символическую пятерку «Финала четырех» вошли воспитанники школы Михаил Птицин и Савелий Нестеров.

«Поздравляю юных баскетболистов и тренеров Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву с отличным результатом. Желаю ребятам и наставникам новых спортивных побед, роста мастерства и слаженной командной игры», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.