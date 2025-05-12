Люберецкие спортсмены завоевали серебро на соревнованиях по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы завоевали серебро на турнире по баскетболу «День Победы» среди команд юношей 2013 года рождения, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехдневный турнир прошел на базе СШОР «Гольяново» (г. Москва).

«В соревнованиях приняли участие шесть команд из Москвы и Московской области. По итогам турнира люберецкие баскетболисты заняли второе место, уступив только соперникам из Мытищ. Поздравляю ребят и тренера Руслана Кирильчатенко с этим успехом и желаю дальнейших побед и новых спортивных достижений», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что подобные турниры проводятся с целью воспитания любви к Родине и гордости за героизм нашего народа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.