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Люберецкие спортсмены завоевали 21 медаль на соревнованиях в Ташкенте

Люберецкие спортсмены центра спортивной подготовки «Торнадо» в составе сборной России завоевали 21 медаль на международных соревнованиях в Ташкенте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кубок Азии по тхэквондо версии МФТ собрал свыше тысячи бойцов из 30 стран, которые бились за медали в нескольких категориях. Сборную России представили 120 тхэквондистов.

«По итогам соревнований восемь спортсменов ЦСП „Торнадо“ завоевали 21 медаль различного достоинства: двенадцать золотых, две серебряных, семь бронзовых. Спортсмены приняли участие в следующих дисциплинах: туль, спарринг, командный туль, командный спарринг, постановочный спарринг. Поздравляю победителей и призеров с отличными результатами!» — сказал руководитель центра спортивной подготовки «Торнадо» Павел Ворсин.

Он также добавил, что сборная команда России заняла на соревнованиях второе общекомандное место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.