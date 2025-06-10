Люберецкие футболисты поучаствовали в спортфестивале, организованном «Единой Россией»

В преддверии Всемирного дня детского футбола актив партии «Единая Россия» совместно со сторонниками партии и «Молодой Гвардией» провели Фестиваль детского футбола. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

С приветственным словом выступил председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов и депутат местного Совета депутатов, муниципальный координатор проекта «Детский спорт» «Единой России» Дмитрий Кудинов.

«Сегодня на площадке инженерно-технологического лицея собрались ребята, которые очень любят подвижный вид спорта — футбол. Мы с радостью присоединились к фестивалю и отмечаем праздник спортивными состязаниями на территории нашего городского округа.

Атмосфера очень доброжелательная, спортивная, заряжающая энергией, добром и настраивающая на победу наше подрастающее поколение в лучших отечественных традициях спорта», — рассказал Ульянов.

Дмитрий Кудинов добавил, что на фестивале сегодня собрались более 50 юных футболистов. Для них подготовили программу, включающую в себя разминку в игровой форме, эстафеты, сокращенные футбольные матчи и награждение. Ребятам вручили памятные подарки от комитета РФСО «Спартак» по футболу и партии «Единая Россия».

«Я очень счастлив быть сегодня здесь. Атмосфера классная, большое спасибо организаторам», — поделился эмоциями участник фестиваля Кирилл Коканов.

19 июня отметят Всемирный день детского футбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.