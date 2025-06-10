Люберецкие футболисты поучаствовали в спортфестивале, организованном «Единой Россией»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
В преддверии Всемирного дня детского футбола актив партии «Единая Россия» совместно со сторонниками партии и «Молодой Гвардией» провели Фестиваль детского футбола. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
С приветственным словом выступил председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов и депутат местного Совета депутатов, муниципальный координатор проекта «Детский спорт» «Единой России» Дмитрий Кудинов.
«Сегодня на площадке инженерно-технологического лицея собрались ребята, которые очень любят подвижный вид спорта — футбол. Мы с радостью присоединились к фестивалю и отмечаем праздник спортивными состязаниями на территории нашего городского округа.
Атмосфера очень доброжелательная, спортивная, заряжающая энергией, добром и настраивающая на победу наше подрастающее поколение в лучших отечественных традициях спорта», — рассказал Ульянов.
Дмитрий Кудинов добавил, что на фестивале сегодня собрались более 50 юных футболистов. Для них подготовили программу, включающую в себя разминку в игровой форме, эстафеты, сокращенные футбольные матчи и награждение. Ребятам вручили памятные подарки от комитета РФСО «Спартак» по футболу и партии «Единая Россия».
«Я очень счастлив быть сегодня здесь. Атмосфера классная, большое спасибо организаторам», — поделился эмоциями участник фестиваля Кирилл Коканов.
19 июня отметят Всемирный день детского футбола.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»