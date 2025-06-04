Люберецкие баскетболистки завоевали серебро на «Президентских спортивных играх»

Со 2 по 4 июня в городском округе Люберцы проходит финал регионального этапа «Президентских спортивных игр». За право представлять Подмосковье в финале всероссийских игр борются команды из Воскресенска, Краснознаменска, Мытищ, Одинцово, Раменского, Химок, Чехова и школы № 54 (п. Октябрьский, г. о. Люберцы).

«В соревнованиях по баскетболу 3*3 наши спортсменки из школы № 54 заняли второе место. Их опередили соперницы из школы № 29 (Мытищи), третье место у школьниц из Химок. Среди юношей первое место также заняла команда мытищинской школы, второе место у баскетболистов из Химок, бронзу завоевали одинцовские спортсмены», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

В программу регионального финала 2025 года помимо баскетбола входят легкая атлетика, волейбол, футбол и настольный теннис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.