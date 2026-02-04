Лига профессиональных боев Emerald Fight пройдет в Нижнем Новгороде

Дворец спорта «Северная звезда» примет у себя участников турнира по муайтай. На ринг выйдут лучшие бойцы из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Рязани, Челябинска и Московской области.

Центральным событием вечера станет поединок между Айком Даниеляном из Кстова, обладателем титула чемпиона мира по версии SENSHI, и Алексеем Блиновым из Челябинска, одним из самых сильных тайбоксеров Урала, известным как Дровосек. Этих опытных бойцов ждет трех-раундовый бой в весовой категории до 71 кг. В качестве со-главных участников выступят Никита Глазков из Рязани и Айдар Сабирзянов из Йошкар-Олы, каждый из которых имеет по четыре победы на турнирах Emerald Fight. Большой интерес вызывает также схватка нижегородского кикбоксера Андрея Дудина, по прозвищу Кувалда, с Андреем Гоголиным из Подмосковья, чемпионом России по косики-каратэ.

Впервые за историю Emerald Fight 12 будет проведен женский бой. Имена участниц пока держатся в секрете и будут объявлены 6 февраля на медийном взвешивании.

Всего в программе вечера запланировано семь поединков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.