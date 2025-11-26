Лифтостроительный завод Серпухова стал партнером школьного чемпионата по волейболу

Школьный чемпионат «Заречье-Одинцово» 2025/26 по волейболу среди юношей и девушек 2009–2010 годов рождения объединил 16 команд из школ Одинцовского городского округа и городского округа Краснознаменск, став одним из значимых событий детско-юношеского спорта Подмосковья. Чемпионат стартовал в октябре и будет продолжаться в течение учебного года. Партнером чемпионата стал Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ), сообщают организаторы чемпионата.

В этом сезоне турнир получил особую поддержку: Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») совместно с официальным экипировщиком чемпионата, компанией Zedo, обеспечил школьные команды уникальными комплектами игровой формы, а тренеров — фирменными свитшотами «Заречье-Одинцово». Каждая школа получила собственный комплект, подготовленный специально для чемпионата.

Инициатива стала продолжением партнерства завода и волейбольного клуба «Заречье-Одинцово». Ранее предприятие стало первым в России заводом лифтостроительной отрасли, поддержавшим спортивный клуб на региональном уровне, подчеркнув значимость индустриального участия в развитии массового и профессионального спорта.

«Поддержка детского спорта — это инвестиция в будущее Подмосковья. Нам важно, чтобы у детей были возможности расти в атмосферe профессионального соревнования. Мы рады вносить вклад в развитие чемпионата и создавать для школьников условия, придающие уверенность и мотивацию», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

Генеральный директор ВК «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко подчеркнул роль промышленного партнера.

«Поддержка со стороны Серпуховского лифтостроительного завода позволяет нам поднимать уровень детско-юношеских соревнований и формировать спортивную инфраструктуру региона. Участники чемпионата получили экипировку, соответствующую профессиональным стандартам, и это ощутимый вклад в развитие волейбола в Московской области», — отметил Демьян Сидоренко.

Школьный чемпионат «Заречье-Одинцово» давно стал платформой для подготовки будущих игроков молодежных и профессиональных команд региона. Он является частью Школьной спортивной лиги Одинцово, включающей баскетбол 3×3, мини-футбол и шахматы.

По итогам второго тура турнирная таблица демонстрирует плотную борьбу. Лидируют лицей № 1 Краснознаменск и Лесногородская СОШ, за ними следуют Одинцовская СОШ № 3 и Одинцовская лингвистическая гимназия, остальные команды продолжают активно набирать очки и готовятся к следующему туру, поддерживая интригу сезона.

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) — современное российское предприятие, специализирующееся на производстве лифтов для всех сегментов жилой и коммерческой недвижимости.

На территории СЛЗ функционирует единственный в России специализированный испытательный центр лифтового оборудования — экспериментальная башня высотой подъема 90 метров. Центр признан одним из крупнейших тестовых комплексов в России. Данный факт был официально зафиксирован комиссией и внесен в Книгу рекордов России в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.