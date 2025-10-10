Летний беговой сезон завершится на Раменском ипподроме соревнованиями русских троек

В субботу, 11 октября, на Раменском ипподроме пройдет заключительное событие летнего бегового сезона 2025 года — Кубок АО «Росипподромы» среди русских троек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие начнется в 12:00.

Зрители смогут увидеть выступления русских троек — уникального вида разноаллюрной запряжки, не имеющего аналогов в мире. Программа включает фигурную и призовую езду, которую продемонстрируют опытные мастера.

В рамках спортивного праздника также состоятся заезды на традиционные и именные призы для лошадей орловской и призовых рысистых пород. Особое внимание привлекут именной приз в честь участников СВО и Супердерби, за победу в которых поборются лошади — победители и участники Больших призов.

Помимо спортивной программы, гостей ждет развлекательная часть с выступлениями артистов и угощением из полевой кухни. Мероприятие пройдет на территории Раменского ипподрома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.