Ленинский округ вошел в число лидеров по количеству открытых школьных стадионов

В Подмосковье продолжается реализация губернаторской программы «Открытый школьный стадион», которая предполагает беспрепятственный доступ для жителей микрорайонов к спортивной инфраструктуре образовательных организаций. Ленинский городской округ — в числе муниципалитетов с наибольшим количеством объектов, подключенных к данной программе, рассказали в пресс-службе администрации.

«22 школьных стадиона в 16 образовательных организациях у нас доступны для жителей в свободное от учебных занятий время. В период летних каникул они открыты весь день — с 6 утра до 10 вечера. Для Ленинского округа проект востребованный и нужный, особенно в новых микрорайонах, где вопрос спортивной инфраструктуры очень актуален для жителей. Люди с удовольствием приходят сюда на пробежки и на воркаут, здесь есть возможность поиграть в футбол», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

В пресс-службе подчеркнули, что вопрос безопасности — один из ключевых для проекта «Открытый школьный стадион». Обязательное условие участия в нем — наличие ограждения между спортплощадкой и остальной территорией школы, чтобы исключить попадание посторонних в здание. Кроме того, все открытые стадионы оборудованы камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а футбольные ворота, гимнастические и другие элементы должны быть надежно закреплены.

Добавим, что в холодное время года на некоторых школьных стадионах Ленинского округа устраивают бесплатные для жителей катки с искусственным льдом, на которых проводятся в том числе областные мероприятия. В прошлом зимнем сезоне такие катки были оборудованы в школах в Мисайлово и в Боброво.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыто уже порядка 450 школьных стадионов, они есть в каждом муниципалитете региона.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.