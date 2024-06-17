Легкоатлеты Московской области стали победителями и призерами игр БРИКС

​Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль соревнований по легкой атлетике на Международных играх БРИКС в Казани, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В беге с препятствиями на 3000 метров лучшее время показала Екатерина Ивонина, выступающая за подмосковный регион. Она финишировала за 9 минут и 28,16 секунды, опередив на 8 секунд ближайшую преследовательницу, россиянку Анну Тропину. Третье место заняла представительница Белоруссии Татьяна Шабанова с результатом в 9 минут и 38,95 секунды.

​В мужской эстафете 4 по 100 метров атлет из Московской области Андрей Лукин в составе сборной России завоевал золотую награду. Также за медаль высшего достоинства сражались Данила Тен, Даниил Росляков и Крылов Константин. На второй позиции завершила своё выступление сборная Китая с отставанием от российского квартета на 1,1 секунды. Третьей финишировала четвёрка бегунов из Бразилии.

​Среди мужчин в барьерном беге на 400 метров второе место занял подмосковный легкоатлет Владимир Лысенко, уступив 0,92 секунды своему коллеге по сборной России Федору Иванову. Третье время показал представитель Буркина-Фасо Савадогу Бьенвеню Вендласида.

​По итогам соревнований по метанию молота на третью ступень пьедестала поднялся Андрей Романов из Московской области. Ему удалось метнуть снаряд на 74 метра и 51 сантиметра. На втором месте белорусский спортсмен с результатом 77 метров и 34 сантиметра. Чемпионом в данной дисциплине стал россиянин Валерий Пронкин — 78 метров и 13 сантиметров.

​Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на играх БРИКС уже 10 медалей — 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая.

​Соревнования по легкой атлетике в рамках международных спортивных Игр стран БРИКС проходят в городе Казань с 14 по 17 июня.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.