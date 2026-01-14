Легкоатлеты из Подмосковья завоевали пять медалей на Всероссийском турнире в Москве

Спортсмены Московской области выиграли одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Рождественский кубок», которые прошли 11 января в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении «Рождественский кубок» спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей. Золотую медаль в прыжке в длину выиграл Данил Чечела.

Серебряные награды получили Антон Калмыков в беге на 60 м с барьерами и Алиса Муратова в спринте на 60 м. По итогам забега Алиса Муратова выполнила норматив мастера спорта.

Бронзовые медали в беге на 600 м и 300 м завоевали Егор Шабанов и Мария Тарабанская. Оба спортсмена являются воспитанниками СШОР по легкой атлетике городского округа Подольск.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 32 регионов России. Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.