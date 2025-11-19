Легкоатлеты Чехова выступили на международном турнире

сегодня в 13:11

17 ноября в Минске прошли открытые соревнования Республики Беларусь по спортивной ходьбе памяти И. Э. Венславовича. Муниципальный округ Чехов на турнире представили воспитанники спортивной школы «Витязь» — Андрей, Александр и Дарья Дроздовы. Семейное трио стало единственными участниками из России, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мужском заходе на 5 000 метров, где приняли участие лидеры национальной сборной Беларуси, Андрей Дроздов показал личный рекорд — 21:23,0. Несмотря на высокое достижение, он занял 4-е место, не дойдя до пьедестала.

В заходе юношей до 18 лет на 3000 метров Александр Дроздов также показал свой лучший результат — 12:46,1, став серебряным призером и уступив победу представителю Минска.

Дарья Дроздова, выступая в заходе среди девушек до 18 лет на 3000 метров, завоевала бронзовую медаль с результатом 14:47,2.

Тренеры спортсменов Александр и Наталья Пятаевы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.