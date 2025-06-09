Легкоатлетический забег «Волоколамский рубеж» собрал более 1,5 тыс участников

сегодня в 21:35

Ежегодное спортивное событие — легкоатлетический забег «Волоколамский рубеж» — собрал более 1,5 тыс. спортсменов у разъезда Дубосеково. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Второй старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» состоялся у мемориала 28 героям-панфиловцам в Волоколамском округе. Участниками забегов на разные дистанции стали спортсмены и любители в возрасте от 4 до 91 года.

При регистрации каждый мог выбрать подходящую для себя дистанцию — 3, 5, или 10 км. Желающие приняли участие в полумарафоне на 21,1 км. Самые маленькие бегуны соревновались на дистанциях 300 и 600 метров.

На торжественном открытии забега участников и болельщиков приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Вместе возложили цветы к мемориалу панфиловцам.

Среди мужчин абсолютным победителем полумарафона стал Николай Капов из Тульской области с результатом забега 1 час 14 минут. Среди женщин первой к финишу пришла Татьяна Михалевская из Москвы с результатом 1 час 28 минут.

Самой возрастной участницей мероприятия стала Клара Степановна Богатова из Подольска. 91-летняя спортсменка финишировала на дистанции 3 км и рассказала, что тренируется ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.