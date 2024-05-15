Легкоатлетическая эстафета Победы прошла в Мытищах

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В Мытищах легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы проводится уже на протяжении нескольких десятков лет. Раньше маршрут проходил по улицам города, сейчас перекочевал на стадионы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году эстафету Победы принял стадион «Торпедо». 15 команд мытищинских школ, в каждой по десять бегунов, всего 150 человек.

По итогам забегов третье место заняла команда гимназии № 16, на втором месте спортсмены из школы № 24. Победителем стала легкоатлетическая сборная лицея № 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.