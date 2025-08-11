Легкоатлет Подмосковья установил национальный рекорд на чемпионате России

Спортсмен Владимир Никитин, представляющий Московскую область, завоевал вторую золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике, а также установил рекорд страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Владимир Никитин стал лучшим в мужских соревнованиях в беге на дистанцию 10 000 м. Он финишировал с результатом 27 минут 48,30 секунды. На втором и третьем местах расположились атлеты из Кемеровской области.

В первый день соревнований Владимир Никитин открыл счет медалям сборной Московской области победой в забеге на дистанцию 5 000 м.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 7 по 10 августа 2025 года в г. Казань (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». На соревнованиях разыгрываются 44 комплекта наград: 42 в олимпийских дисциплинах и два в ходьбе на 10 000 м. Участниками чемпионата России стали порядка 700 спортсменов из 70 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.