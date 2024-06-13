Легкоатлет из Подмосковья завоевал серебро на соревнованиях в Твери

Представитель региона легкоатлет Данил Чечела занял вторую ступень пьедестала почета соревнований, выступая в дисциплине «прыжок в длину» среди мужчин. Его результат — 7 метров 51 см, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования фестиваль «ATHLETICS LEAGUE» по прыжкам в длину и с шестом по легкой атлетике проходили 12 июня 2024 года в г. Тверь. Турнир является V этапом «Королевы спорта» и IV этапом серии «Высота». Участниками стали 32 сильнейших легкоатлета из разных регионов России и Белоруссии.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.