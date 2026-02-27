сегодня в 09:49

«Легенды хоккея» сыграют с командами жителей Талдомском городского округа и Солнечногорска

«Легенды хоккея» проведут сразу два матча V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» на следующей неделе: в Талдомском городском округе состоится 5 марта, 7 марта — в Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С командами местных жителей сыграют титулованные хоккеисты — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и звезды КХЛ. За стратегию и тактику команды «Легенд хоккея» на протяжении всех пяти сезонов проекта отвечает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев (ЯК-15), который выступает в качестве тренера.

Также участие в мероприятии примут специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Для болельщиков и гостей матча будет организована зона спортивных активностей с конкурсами и призами. Для юных хоккеистов Сергей Коньков проведет традиционный мастер-класс.

ТАЛДОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Место проведения: п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 59 (каток).

Дата: 5 марта 2026 года.

Программа мероприятия:

18:00 — мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду;

19:00 — торжественное открытие, матч «Легенды хоккея» vs «Сборная жителей».

СОЛНЕЧНОГОРСК

Место проведения: Солнечногорск, центральный каток.

Дата: 7 марта 2026 года.

Программа мероприятия:

12:00 — мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду;

13:00 — торжественное открытие, матч «Легенды хоккея» vs «Сборная жителей».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.