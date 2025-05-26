Легенды футбола впервые провели матч с любительской сборной жителей Пушкина

Легенды отечественного футбола провели вторую игру IV летнего сезона проекта «Выходи во двор» в городском округе Пушкинский. Первая встреча звезд и местной любительской сборной закончилась победой профессионалов со счетом 11:8, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В новом сезоне Легенды футбола стартовали сразу двумя матчами. Мы очень благодарны звездам российского спорта за поддержку проекта „Выходи во двор“. За все три сезона мы получали массу положительных отзывов от жителей Московской области, детей и взрослых, самих Легенд. Проект пользуется большой популярностью и является стимулом и мотивацией для юных спортсменов», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

В Пушкино на поле в составе команды Легенд вышли Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Бессменным голкипером команды на протяжении уже четырех сезонов остается Александр Филимонов. За тактику и стратегию Легенд футбола традиционно отвечает трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин, который является постоянным тренером команды.

«Я больше 20 лет живу в Пушкино, буквально в семи минутах от этого стадиона. Я очень часто проезжал мимо этого стадиона, видел, как дети занимались в тех условиях, которые далеки были от идеальных. И я задавался вопросом, когда же, наконец, здесь в Пушкино будет новый искусственный газон, какой есть у многих детей в разных городах Подмосковья. И, наконец, это свершилось. Вдвойне приятно, что сегодня в моем городе присутствуют мои друзья, легендарные футболисты, с которыми я провел очень много времени на футбольном поле и за его пределами. И мы сделаем все возможное, чтобы в моем городе был сегодня самый настоящий футбольный праздник», — сказал Дмитрий Аленичев.

Ремонт стадиона ФСК «Пушкино» на улице 50 лет Комсомола проведен в 2024 году в рамках программы «Спорт Подмосковья». Здесь появилось новое футбольное поле с искусственным газоном и системой подогрева, теплые раздевалки, модульные трибуны, беговые дорожки и сектор лёгкой атлетики.

«Родителям, которые приводят детей сюда, огромное спасибо. Потому что они уделяют внимание своим детям. Не важно, получится из него профессиональный футболист или нет. Главное, что они здесь получают огромный заряд энергии. „Выходи во двор“ — это отличное мероприятие, великолепные условия, отличное поле, стадион прекрасный», — сказал Валерий Гладилин.

Перед началом гала-матча легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов, а после его завершения — раздали автографы и сфотографировались с болельщиками. Рассказывали зрителям о происходящем на поле спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Популяризация футбола, популяризация здорового образа жизни, начиная с 10−12 лет — это правильное решение. Я думаю, что нужно побольше таких мероприятий, не только про футбол, но и про баскетбол, про волейбол, про легкую атлетику — все мероприятия, чтобы будущее поколение было здоровое. Чем больше таких площадок, тем больше будет детей-футболистов и, самое главное, здоровых детей. Чем больше люди занимаются спортом, тем лучше», — сказал Андрей Тихонов.

Отметим, что в новом сезоне все игры проекта «Выходи во двор» посвящены 80-й годовщине Великой Победы и Году Защитника Отечества. На каждый матч команды профессионалов и любителей выходят на поле в тематической брендированной форме.

Вторую игру сезона в Пушкино посетили порядка 2000 болельщиков разных возрастов. Как отметили представители звездной сборной, в Пушкино очень сильны футбольные традиции.

На поле команды также показали высококлассный футбол, заставляя болельщиков вскакивать на трибунах. Несмотря на упорство любительской сборной, звездные гости оказались сильнее. К финальному свистку внушительный счет на табло был в пользу «Легенд» футбола — 11:8.

За прошлые три сезона Легенды футбола провели 35 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. 24 мая 2025 года звездная сборная открыла IV летний сезон в Коломне, где сыграла вничью.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.