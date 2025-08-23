Легенды футбола провели матч с любительской сборной наукограда Королев

Команда «Легенды футбола» в рамках серии игр уникального проекта «Выходи во двор» сыграла с любительской сборной городского округа Королёв. Матч завершился победой звезд футбола со счетом 7:4, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча прошла на стадионе «Чайка», где под патронажем Дмитрия Аленичева на поле вышли легендарные спортсмены: Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и Александр Филимонов на позиции голкипера.

Валерий Гладилин и Евгений Ловчев в качестве наставников руководили звездной командой с кромки поля.

«Спасибо всем, кто сегодня с нами на стадионе. Здесь недалеко находится база Спартака «Тарасовка». В Королёв на стадион «Вымпел» мы всегда приезжали, когда дублеры играли. Я помню, что здесь была великая команда «Вымпел» по русскому хоккею. Я помню этот город. Спасибо проекту «Выходи во двор» за то, что мы сегодня здесь находимся и что эти воспоминания у нас есть», – сказал Евгений Ловчев.

В матче в Королеве в команде с бессменным комментатором проекта «Выходи во двор» Олегом Жолобовым выступил российский тележурналист Григорий Твалтвадзе, который привнес особого колорита в атмосферу спортивного праздника.

«Всех поздравляю с таким замечательным футбольным праздником. Не так часто у нас в городе проходят такие масштабные спортивные события. Хочется, чтобы они были чаще. Я как человек, который родился в Королеве, всю жизнь здесь прожил, всей душой люблю этот город, собственно, как и футбол. Любите футбол, любите Королев, любите Россию», – приветствовал гостей и участников житель Королёва, чемпион мира 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по пляжному футболу Федор Земсков.

Каждый матч Легенд в Подмосковье предваряет встреча звездных футболистов с семьями участников СВО. Детям военнослужащих именитые спортсмены вручили мячи с автографами и сфотографировались на память.

Не менее значимым событием, чем встреча с легендами спорта, для юных футболистов Королева стал традиционный мастер-класс, который гости проводят в каждом городе перед началом матча. Профессиональные футболисты делятся секретами владения мячом, обучают воспитанников спортшкол основам виртуозного дриблинга, игре в нападении и защите. Для мальчишек, мечтающих блистать на футбольном поле, это не только практическая польза, но и заряд мотивации на движение вперед и спортивный рост. Эмоции во время открытой тренировки были не менее бурными, чем во время гала-матча Легенд и любительской команды Королева.

«Мы приехал поиграть с ребятами, получить удовольствие. Погода хорошая, люди пришли, атмосфера хорошая. Спасибо губернатору за то, что делает такие турниры, и дети не сидят за гаджетами. «Выходи во двор» действительно работает. На мастер-классах мы стараемся показать какие-то финты юным футболистам, чтобы они потом отрабатывали. Потенциал у ребят какой хороший, многие долго тренируются, владеют техникой и ударом. Есть, кто только начинает футбол играть, совсем юные ребята. Но у всех глаза горят», – поделился Денис Глушаков.

Также на стадионе «Чайка» была организована развлекательная программа для болельщиков: интерактивные конкурсы, лотерея с подарками и футбольные аттракционы.

С началом главного события дня все внимание трибун было приковано к полю. Несмотря на то, что Легенды были гостями в этом дружеском противостоянии, принимали их как своих: поддержку болельщиков сложно было переоценить. Право на нести первый удар по мячу в матче в Королёве было предоставлено военнослужащему, участнику боев под Бахмутом и на Купянском направлении Сергею Захарову. Отметим, что за свои подвиги на СВО он награжден медалью «За отвагу» и Крестом «За кровь и храбрость».

Исход матча решился в пользу профессионалов. «Легенды футбола» положили в свою копилку еще одну победу, несмотря на боевой настрой принимающей стороны. Матч завершился со счетом 7:4.

За четыре года «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.