Легенды футбола обыграли любительскую сборную Дубны

Данная игра стала шестым матчем в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Сборная жителей Дубны встретилась с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном команды, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубка России и Португалии Дмитрием Аленичевым. На газон стадиона «Волна» также вышли: Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Борис Никаноров, Олег Карнаухов, Василий Иванов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Также к Легендам в Дубне присоединился победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Дмитрий Симонов.

«Мы уже третий год участвуем в этом замечательном проекте под названием „Выходи во двор“, инициатором которого был Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Но у вас мы сегодня впервые, и я уверен, что сегодня огромный футбольный праздник. Дети уже получили огромное удовольствие, поиграв с нами немножко в футбол», — приветствовал участников и зрителей Дмитрий Аленичев.

С тренерской скамьи «дирижировал» игрой звездных футболистов трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Напомним, что под его руководством за три сезона существования проекта прославленные спортсмены ещё ни разу не уступили жителям региона.

«Очень много талантливых ребят. Но меня очень впечатлили футбольные мамы. Мне интересно будет посмотреть, когда сыновья будут играть против мам. Вот это будет матч, конечно, легендарный. Хочу сказать ребятам, что у вас есть шанс поиграть с нашими легендами. У кого есть желание проявить себя в футболе, показывайте. Они за вами следят, посмотрят. Если понравитесь, то у вас есть хороший шанс поиграть в футбол в хорошей команде», — напутствовал юных футболистов Валерий Гладилин.

Традиционно Легенды провели мастер-классы для юных футболистов, в ходе которых у каждого ребёнка была возможность сыграть в одной команде с именитыми спортсменами.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах была подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Комментировали игру спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

«Дубна выставила сильнейшую команду и исход матча мог быть любым. Легенды играли на полном серьезе. Организовано все прекрасно. Зрители поддерживали потрясающе. Этих легенд знают и помнят. Я с удовольствием комментировал происходящее. До самого матча, как всегда, в рамках проекта „Выходи во двор“ было много отдельных мероприятий для детей: мастер-классы, игры и многое другое», — поделился впечатлениями Виктор Гусев.

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. После игры в Дубне звездные футболисты посетят еще четыре городских округа: Солнечногорск, Королев, Богородский и Пушкинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.