Легенды футбола и любительская сборная Коломны открыли сезон с ничьей

Первая игра IV летнего сезона уникального проекта «Выходи во двор» прошла в Коломне. Невероятный по накалу страстей матч завершился со счетом 3:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году все мероприятия в рамках проекта посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.

Первая игра сезона прошла на стадионе «Авангард», где в составе звездной сборной выступили Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Олег Корнаухов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов в роли голкипера.

«Уже четвертый год подряд в Московской области проходят матчи в рамках проекта „Выходи во двор“, которые реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Легенды футбола встречаются с любительскими сборными разных городов Подмосковья. Сегодня первую игру сезона в Коломне посетили порядка 3 тыс. зрителей. Каждый год мы стараемся добавлять в проект новые лица — приглашаем известных титулованных футболистов, которые с удовольствием откликаются и приезжают. Это большое и важное событие для детей и взрослых, дополнительная мотивация для занятий спортом», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Бессменным тренером команды является трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Отметим, что за три предыдущих сезона под его руководством звезды спорта не потерпели ни одного поражения. В Коломне профессионалы вновь продемонстрировали уровень мастерства.

«У нас не было телефонов, приставок. Поэтому все были во дворе. Зимой — в хоккей, летом — в футбол. Интерес к проекту „Выходи во двор“ можно увидеть по трибунам. У нас минимальное количество было тысяча человек, а максимальное больше пяти тысяч. Поэтому и дети, и взрослые получают удовольствие. Родители, наверное, больше, потому что они нас помнят, знают и детям рассказали историю отечественного футбола. Самое главное — это любить футбол, играть с удовольствием и желанием. Всему можно обучиться, главное — старание и любовь к тому, что ты делаешь. Здесь в Коломне стадион, о котором можно только мечтать. Хорошее поле, трибуны, мягко, красиво, сухо, чисто. Поэтому все есть для того, чтобы играть и каждый день заниматься с удовольствием», — сказал Александр Ширко.

В 2025 году летние игры проекта «Выходи во двор» посвящены юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. На каждую игру на Легенды футбола и представители городских округов Московской области выходят в форме с символикой исторической годовщины, имеющей огромное значение для всех поколений жителей нашей страны.

Традиционно, помимо главного события, в программу мероприятия были включены и активности для зрителей. Легендарные футболисты провели мастер-класс для юных спортсменов.

Матч-открытие сезона проходил на обновленном стадионе «Авангард», который был открыт после капитального ремонта в ноябре 2024 года. Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023–2024 годах.

«Матч проходил замечательно, без травм, не жестко. Мы ничем не уступали звездам, все как есть, очень хорошо, очень весело, все довольны. Где-то немножко поругались на поле, но это нормально, рабочий футбольный разговор», — прокомментировал игру ветеран коломенского футбола, член любительской команды Павел Прошкин.

Первую игру сезона для зрителей на трибунах прокомментировали спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.

«У нас в Московской области 12 тысяч спортивных сооружений. Мне все футболисты сказали, что здесь очень классный газон, уютный стадион, все условия, чтобы здесь выросли чемпионы. Я думаю, что мастер-класс и сегодняшняя игра этому будут способствовать. И когда-нибудь уже сами ребята будут рассказывать, что вот Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов отдавали мне пас, я стал чемпионом, а теперь буду учить вас. Потому что преемственность поколений не должна прерываться. Одни должны передавать эстафету другим. Вот на это и направлен проект „Выходи во двор“, — сказал Олег Жолобов.

По накалу страстей матч мог бы претендовать на финальный розыгрыш трофея в профессиональной международной лиге. Обе команды показали невероятный и красивый футбол, а также огромную волю к победе. К финальному свистку соперникам не удалось определить сильнейшего, матч завершился вничью — 3:3.

25 мая Легенду футбола проведут вторую игру в сезоне с любительской сборной городского округа Пушкино.

Проект «Выходи во двор» реализуется в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.