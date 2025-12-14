сегодня в 11:19

Легендарный рестлер Джон Сина покидает WWE после 23 лет драк на ринге

Всемирно известный рестлер Джон Сина официально закончил карьеру в WWE после 23 лет сражений в ринге. Это произошло после последнего боя, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал уход Сины из WWE. Артист отметил, что у его коллеги была невероятная карьера в рестлинге.

Сина 17 раз получал титул чемпиона мира. Он считался одной из главных фигур в WWE на протяжении 23 лет.

Его уход расстроил миллионы поклонников рестлинга. С окончанием карьеры Сину публично поздравили и проводили иные звезды индустрии, среди которых легендарный рестлер Гробовщик и «Скала».

