Латвия ополчилась против игравшего за нее на ЧМ и ОИ вратаря Калниньша

У бывшего вратаря сборной Латвии могут забрать лицензию тренера из-за игры в РФ

Латвийский совет спортивных федераций может отобрать сертификат тренера у экс-вратаря национальной команды Яниса Калниньша. Он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадио LSM.

После начала спецоперации Кальнинш играл за «Амур». Он сражался за команду в 2022, 2023 и 2024 годах.

Действия Кальнинша могут посчитать нарушением этических принципов.

Вратарю 34 года. Он уже закончил профессиональную карьеру.

Спортсмен играл за рижское «Динамио» в 2016–2018 годах, финский «Йокерит» в 2018-2021-х. Сборную Латвии Калниньш представлял на чемпионатах мира в 2017, 2021 году и Олимпийских играх в 2022-м.

