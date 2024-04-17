Лаборатория киберспорта открылась в техникуме экономики и права Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с киберспортсменами и осмотрел лабораторию киберспорта, которая открылась в техникуме экономики и права Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая лаборатория — это уникальная площадка для тренировки команд по киберспорту, выступающих в различных дисциплинах. Также доступ на локацию могут получить любительские команды жителей муниципалитета для тренировок. Кабинет оснащен передовым комплектом оборудования, релаксационной зоной и отвечает стандартам современных клубов.

«Наш президент неоднократно отмечал важность развития киберспорта. Это уникальная площадка для подготовки профессиональных команд и тренировок любительских. Кабинет оснащен современным оборудованием, предусмотрена зона отдыха. Искренне желаю нашим киберспортсменам успехов!», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В марте 2024 года состоялся первый сезон Люберецкой киберспортивной лиги. Сильнейших в игровых дисциплинах CS2 и Dota2 определяли 30 команд из Люберец, Дзержинского, Балашихи, Мытищ, Москвы, Оренбурга, Астрахани, Белгорода и др.

По итогу весь комплект наград завоевали люберецкие команды: лучшей стала МГАФК, серебро и бронзу получили команды РТА и ТЭП.

Новый сезон Люберецкой киберспортивной лиги планируют провести в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.