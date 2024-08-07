Кыргызская спортсменка Жуманазарова завоевала серебро Олимпиады в Париже

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Мээрим Жуманазарова из Кыргызстана завоевала серебряную медаль на летних Олимпийских играх, которые проходят в Париже, сообщает радио Sputnik .

Спортсменка выступала в турнире по женской борьбе в весовой категории до 68 кг. В финальном бою она уступила американке Амит Элор.

Данная медаль стала для Кыргызстана второй на проходящей в Париже Олимпиаде и девятой в истории.

В Париже для страны ранее бронзу завоевал борец Жоламан Шаршенбеков.

Олимпиада проводится в Париже с 26 июля по 11 августа.