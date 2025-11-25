Квест «Спорт на районе. Пушкино» объединил около 35 активных семей

22 ноября физкультурно-оздоровительный комплекс «Новое Пушкино» стал площадкой для яркого семейного события — квеста «Спорт на районе. Пушкино», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие, организованное Федерацией велоспорта округа при поддержке Администрации, стало продолжением успешного августовского фестиваля с тем же названием.

В этот раз семьи смогли не только весело провести время, но и проверить свои спортивные навыки в разнообразных испытаниях. Одно из них — семейный турнир по силе удара, организованный Федерацией бокса города Пушкинского. Участникам предстояло пройти целый каскад заданий, каждое из которых требовало командной работы и спортивного духа.

В программе квеста был творческий онлайн-конкурс по спортивной фотографии, в котором семьи демонстрировали свою солидарность, водное испытание — задача на скорость проплыть в бассейне 50 метров вольным стилем, интеллектуально-спортивное задание — это викторина о зимнем плавании с практическим заданием. А еще семьи знакомились с биатлоном — пробовали стрелять из винтовки, создавали авторские значки.

Семейная команда состояла из ребенка и его родителя. Все этапы квеста важно было преодолеть вместе. В состязаниях приняли участие 35 команд. Все участники были отмечены памятными подарками и сувенирами. Проект реализован благодаря поддержке Администрации городского округа Пушкинский, АНО СК «Учинка», Федерации бокса г. о. Пушкинский, Федерации зимнего плавания Московской области и спортивной школы по биатлону имени Олимпийского чемпиона А. Елизарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.