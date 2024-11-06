«Куньлунь» обыграл в Мытищах питерский «СКА»

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В этом сезоне китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» снова принимает своих соперников по Континентальной хоккейной лиге на льду ледового дворца «Арена Мытищи имени В. И. Шалимова», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.

Две недели назад санкт-петербургский хоккейный Спортивный клуб Армии разгромил в Мытищах пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 8:0. Реванш вышел не таким убедительным, но достойным.

Очередной тур Континентальной хоккейной лиги принес ряд неожиданных результатов, но на «Арене Мытищи» случилась, пожалуй, главная сенсация игрового дня. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе «драконов» отличился Хадсон Элинюк.

Хозяева забросили победную шайбу в овертайме. Рурк Шартье реализовал численное большинство после удаления Евгения Кузнецова. Для начала он выиграл вбрасывание в зоне гостей, идеально открылся перед воротами под передачу Райана Меркли и легким движением клюшки перевел шайбу в сетку. Очередная долгожданная победа китайского клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.