Кубок Золотого Кольца по кендо прошел в Егорьевске и собрал более 70 участников

18 января в Егорьевске прошли Кубок Золотого Кольца и Открытое первенство муниципального округа по кендо. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет из Егорьевска, Москвы, Иваново, Электростали и Нижнего Новгорода.

Тренер егорьевской команды Николай Ильин отметил, что кендо развивает не только спортивные навыки, но и личностные качества, такие как уважение, смирение и понимание своих действий. По его словам, этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте для поддержания здоровья и самосовершенствования.

Наибольшее количество медалей завоевали спортсмены из Москвы и Егорьевска. Победителями в своих возрастных категориях стали Андрей Крицин и Полина Колесникова из Электростали, Даниил Ворожейкин из Егорьевска, а также Слава и Александр Продувновы из московского клуба «Сегун».

Следующие соревнования по кендо пройдут 21 февраля в Мытищах — там состоится Кубок Равноапостольного Николая Японского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.