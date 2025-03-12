«Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта пройдет в Ханты-Мансийске

Более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России примут участие в «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, сообщает пресс-служба организаторов события.

Участники смогут посоревноваться в различных дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Проведение мероприятия ранее поддержал президент РФ Владимир Путин.

Соревнования состоятся на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт» — в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный Урман» и Ледовом дворце.

Для участников «Кубка Защитников Отечества» подготовили экскурсии и программу досуга. Им расскажут об истории Югры и местных традициях.

Уже проведены 6 Кубков: 5 межрегиональных и 1 — всероссийский. Ветераны боевых действий, получившие травмы в ходе выполнения задач СВО, состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя.

Комплексные физкультурные мероприятия «Кубок Защитников Отечества» организованы государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета РФ, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных правительств.

Программа соревнований представлена на сайте.