Кубок России по тяжелой атлетике впервые пройдет в Люберцах в феврале 2026 года

Кубок России по тяжелой атлетике впервые примет Московская область: с 3 по 6 февраля 2026 года в Люберцах соберутся около 300 спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 3 по 6 февраля 2026 года в Люберцах состоится Кубок России по тяжелой атлетике. Впервые в истории турнира соревнования пройдут на территории Московской области. Ожидается участие порядка 300 спортсменов, среди которых заслуженные мастера спорта, чемпионы, призеры и рекордсмены мира, Европы и России, а также кандидаты в мастера спорта.

Женщины будут соревноваться в десяти весовых категориях: до 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 и свыше 87 кг. Мужчины выступят в категориях до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 и свыше 109 кг.

Кубок России станет отборочным этапом на чемпионат Европы 2026 года и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших. Турнир организован Федерацией тяжелой атлетики России в рамках федеральной программы «Спорт России».

Церемония открытия пройдет 3 февраля в 14:00 во Дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4. Прямая трансляция соревнований будет доступна на ресурсах холдинга МАТЧ ТВ и в группе ФТАР VKВидео.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.