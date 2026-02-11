сегодня в 17:28

Кубок России по панкратиону пройдет в Раменском

14 и 15 февраля в большом зале спорткомплекса «Борисоглебский» состоится Кубок России по панкратиону «ЮБИЭС», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта).

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Поединки будут проходить в 7 возрастных категориях, самая младшая — 8-9 лет, самая старшая — 21+. В каждой весовой категории победителю будет вручаться чемпионский пояс.

Будет разыграно 10 кубков-номинаций и 3 командных кубка. Все поединки проходят в октагонах.

Главный организатор соревнований: Московская лига панкратиона.

Соревнования будут проходить 14 и 15 февраля с 10.00 до 18.00

Открытие — 14 февраля в 10.00

Вход для зрителей свободный

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.