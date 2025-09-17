Кубок России по гольфу выиграла спортсменка из Химок

Алиса Молоканова из Химок стала победительницей Кубка России по гольфу. В женском разряде она обошла Варвару Неклюдову из Москвы и Василису Меринову из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал сильнейших спортсменов страны. Выступление Алисы Молокановой стало настоящей гордостью Московской области. Решающий поединок завершился досрочно на 16-й лунке со счетом 3:2 в ее пользу.

«Матчи были с очень сильными соперницами, а в финале, чтобы одержать победу, пришлось сыграть в минус. Огромную роль сыграли мои кэдди: во втором матче со мной был Савелий Грачев, а в финальных — Артем Дунаев. Их поддержка помогала бороться до конца. Я очень довольна своим выступлением и рада, что сделала максимум, что и позволило одержать победу», — рассказала Алиса Молоканова.

Молоканова считается одной из главных восходящих звезд российского гольфа. В марте 2024 года спортсменка впервые вошла в мировой любительский рейтинг WAGR, а к январю 2025 года поднялась с 2987-го на 119-е место. Сейчас на ее счету уже шесть побед и 11 финишей в топ-10.

В мужской сетке турнира бронзовым призером стал Матвей Кармолин, который также тренируется в Химках. Его поединок завершился с результатом 1UP на дополнительной лунке, что позволило ему замкнуть тройку сильнейших гольфистов страны.

Сборная команда Московской области достойно представила регион, показав отличную игру. Впереди спортсменов ждет новое испытание — командное первенство России, где они вновь поборются за медали и лидерство в национальном рейтинге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.