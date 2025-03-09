Кубок Наций по кекусинкан собрал свыше 2000 участников

Более 2000 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кекусинкан «Кубок Наций», организованных подмосковным клубом «Подольск-Додзе» и Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Кекусинкай это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций даёт возможность объединять людей разных национальностей и культур. Его организаторы и участники вносят важный вклад в популяризацию активного и здорового образа жизни. Ваша энергия и стремление к победе вдохновляют не только вас самих, но и тех, кто находится рядом с вами. Пусть эти соревнования станут для вас не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом дружеского общения», — говорится в приветственном слове губернатора Московской области Андрея Воробьева к участникам соревнований, которое зачитал на церемонии открытия заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

​На Кубке Наций от Подмосковья заявлена большая делегация, всего 198 человек: Подольск представляют 80 спортсменов, Люберцы — 22, Балашиху — 17, Одинцово — 23, Мытищи — 15, Химки — 13, Видное — 10, Красногорск — 14, Долгопрудный — 4. Всего на турнире выступают более 2000 спортсменов из 26стран и 41 региона РФ.

​«Сегодня порядка 200 подмосковных спортсменов из девяти муниципальных образований принимают участие в турнире. Сам турнир зародился в Подмосковье, в прошлом году он проходил в Чехове. Спасибо Союзу промышленников и предпринимателей „Иволга“ — они стали инициаторами Кубка Наций и активно развивают кекусинкай на территории региона. Каждый международный старт крайне важен для спортсменов в любом виде спорта. Сегодня на турнире выступают представители 26 стран. Это крупнейшее международное событие с точки зрения географии спортсменов. Надеюсь, что для ребят эти соревнования запомнятся, и в дальнейшем этот опыт поможет им побеждать на чемпионатах Европы и мира», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

​Также со словами приветствия к участникам Кубка Наций выступили: заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Степан Кузьменков, президент федерации кекусинкай России, руководитель инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Слипенчук и главный тренер и руководитель клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин.

​«Лично меня берёт гордость, что Московская область является организатором международного Кубка Наций. Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь. Это все делается ради нашей молодежи. Очень важно, что для участия в турнире приехало много спортсменов из зарубежных стран. Они увидят то, как мы относимся к нашей молодежи, обменяемся опытом. А когда они вернутся к себе домой, то расскажут про то, как на самом деле живут люди в России», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

​Организатором «Кубка Наций» второй год выступает подмосковный клуб каратэ кекусинкан «Подольск-Додзе» и Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Турнир проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​«Во все времена спорт являлся безусловной объединяющей силой. Сегодня мы видим этому подтверждение. На татами выступают представители 26 стран. И все это происходит здесь, на нашей земле, в нашей стране. Я надеюсь, что сегодня будет торжество спорта и красоты боевых искусств, а также настоящей спортивной дружбы», — отметил заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

​Впервые «Кубок Наций» состоялся в феврале 2024 года в Чехове во дворце спорта «Олимпийский». Тогда в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 12 стран. В 2025 году спортсмены вышли на татами во дворце Ирины Винер в «Лужниках». Соревнования стартовали 9 марта.

​Подробную информацию о турнире можно найти на официальном сайте мероприятия, а также в сообществе в «VK».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.