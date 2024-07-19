Кубок футбольных мам пройдет в Коломне 20 июля

сегодня в 11:38

В городском округе Коломна 20 июля состоится Кубок футбольных мам. Игры пройдут на стадионе «Труд» — одном из старейших спортивных сооружений в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие команды из Москвы, Красногорска, Лосино-Петровского, Брянска и дебютанты Кубка — коллективы из Раменского и Шатуры.

На церемонии открытия с творческим номером выступят солистки коллектива «Студия эстрадного вокала «7 нот» из Коломны.

«Футбольные мамы» — победители конкурса Российского футбольного союза для проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» 2022/23. Они заняли первое место в номинации «Лучший проект для женщин».

Кубок футбольных мам пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.