Кубок Акинфеева провели в подмосковных Химках

Уже в седьмой раз проводится Кубок Акинфеева, в этом году местом проведения стала «Арена Химки» в одноименном подмосковном городе, передает корреспондент РИАМО.

«Спасибо Игорю за то, что выбрал Подмосковье для проведения турнира. С каждым годом турнир становится все лучше и лучше, а команды сильнее по составу. Желаю вам достичь всех ваших целей и двигаться по траектории, по которой шел Игорь и всего добился», — обратился в начале финальных событий кубка министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В заключительный день кубка прошли матчи между 20 командами из мальчиков 2013 года рождения, представляющими лучшие футбольные школы России, а также зарубежных стран: Беларуси и Киргизии. Ребята выкладывались и старались показать достойную игру соперникам.

«Тенденция одна — это праздник футбола, счастливые лица детей, честная спортивная борьба, и те детские эмоции всегда выдают чистую правду, они абсолютно искренние, они переживают за результат, как их родители. А что до турнира, то все эти 7 лет мы развиваемся, и дай бог, чтобы и дальше все получилось», — сказал Игорь Акинфеева.

Футболист поделился эмоциями, что даже во взрослом возрасте, дойдя до финала, начинаешь больше раскрываться и вновь чувствовать себя 20-летним юношей. Совсем молодые ребята соревновались в такой спортивной дисциплине, как киперболл. Акинфеев объяснил журналистам, что это тоже футбол, но на поле меньше. Главная особенность заключается в кипербатлах — когда под конец матча вратари пробивают друг другу пенальти.

«Не для кого не секрет, что в каждой команде есть основной и запасной голкиперы. Для запасного возможность проявить себя — кипербатлы. Там он может и забить, и отбить, и испытать большую радость», — объяснил Акинфеев.

Он добавил, что иногда футбольные матчи становятся скучными, если сильно затягиваются. Серии пенальти добавляют интригу и пробуждают интерес зрителя. Кроме того, в этот день на «Арена Химки» в матче по киперболлу сошлась сборная команда звезд ЦСКА и команда друзей Акинфеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.