Кросс с забегами и мастер-классами пройдет в парке Каширы

В городском округе Кашира проведут «Парковый кросс» 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

13 сентября в городском парке культуры и отдыха состоится масштабное развлекательное мероприятие «Парковый кросс». Мероприятие начнется в 11:00 с забега «Скорость природы» по несложному маршруту на территории парка. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, флешмобе, а любители активного отдыха смогут поиграть в настольный теннис, дартс, спортивные эстафеты и многое другое.

«Погода радует нас солнцем и теплом, а это значит, что спорт на открытом воздухе остается с нами надолго. Приглашаем вас присоединиться к нам и зарядиться позитивом с пользой для здоровья», — рассказала директор парка Олеся Кожадей.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Вход для всех желающих будет свободным, а программа рассчитана на посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.