Криштиану Роналду сделал предложение матери своих дочерей Джорджине Родригес

Спустя почти 10 лет отношений нападающий футбольного клуба «Ан-Наср», а также сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес, которая за это время успела родить ему двоих детей, пишет Mash .

О том, что Роналду предложил Родригес узаконить отношения, стало известно из соцсетей. Возлюбленная опубликовала на одной из своих страниц фотографию, где рукой, украшенной кольцом, держит за руку возлюбленного. В описании к снимку она призналась Роналду в бесконечной любви.

«Да, люблю. В этой и всех остальных жизнях», — написала девушка в соцсети.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году. Спустя год у них родилась дочь. В апреле 2022 года пара во второй раз стала родителями, у нее родились близнецы: мальчик и девочка, но мальчик в итоге скончался.

У Роналду также есть еще трое детей от предыдущих отношений, однако имена матерей его двух сыновей и дочери не раскрываются.