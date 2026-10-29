сегодня в 18:52

Криштиану Роналду получил «Золотой мяч всех времен» от France Football

Французский футбольный еженедельник France Football присудил португальцу Криштиану Роналду специальную премию «Золотой мяч всех времен». Участники голосования признали его награду 2008 года самой значимой, сообщает «Царьград» .

На втором месте по итогам голосования оказался «Золотой мяч» аргентинца Лионеля Месси за 2012 год.

Роналду выигрывал «Золотой мяч» несколько раз. Рекорд по количеству получения такой награды принадлежит Месси: он становился лауреатом 8 раз.

Последний «Золотой мяч» получил английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Форварду вручили награду 26 октября 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.