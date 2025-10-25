Криштиану Роналду первым преодолел рубеж в 950 голов

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», достиг исторической отметки в 950 забитых мячей за карьеру, став первым футболистом в мире, кому покорился этот рубеж, сообщает ТАСС .

Свой юбилейный гол он забил в гостевом матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хазм», установив окончательный счет 2:0 в пользу своей команды.

Этот результат не только принес его клубу победу, но и позволил Роналду еще больше оторваться от своего вечного соперника, аргентинца Лионеля Месси, на счету которого на данный момент 891 гол.

Для 40-летнего португальца этот сезон продолжает быть плодотворным, добавляя новые достижения в его и без того уникальную коллекцию трофеев, в которую входят пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии, два выигранных турнира Лиги наций УЕФА, а также звание лучшего бомбардира в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

В «Аль-Наср» футболист перешел в декабре 2022 года, а до этого украшал своими выступлениями ведущие европейские клубы, включая португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и мадридский «Реал».