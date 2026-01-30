Кремлев стал председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы РФ

Умара Кремлева на новую должность единогласно утвердили в исполнительном комитете Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Данное решение приняли на выездной встрече, состоявшейся в Красноярске, сообщает Baza .

С предложением о назначении Кремлева на пост председателя попечительского совета ФСБР выступил глава федерации Михаил Мамиашвили.

С декабря 2020 года Кремлев руководит IBA. За прошедший период в ассоциации произошли масштабные изменения: были созданы комитеты, объединяющие тренеров, чемпионов и ветеранов, появилось особое направление, ориентированное на женщин, а также подразделения, отвечающие за медицину и борьбу с допингом.

Формирование наблюдательного совета планируется завершить в скором времени, после чего он приступит к полноценной деятельности.

