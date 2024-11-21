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Красногорские спортсменки победили в первом туре Первенства по футзалу

Юные футболистки «Зоркого» из Красногорска дебютировали в первенстве Московской области по футзалу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные футболистки «Зоркого» 2013–2014 годов рождения приняли участие в первом туре первенства Московской области по футзалу среди команд 2013 года рождения. В соревнованиях участвуют 11 команд.

Сегодняшние соперники оказались менее опытными и слабее, поскольку команды, вероятно, только недавно сформировались.

Наши девочки продемонстрировали уверенную игру и одержали две победы с крупным счетом. Так, в матчах против команд СШОР-1 Ногинск и СШ «Витязь» Подольск футболистки «Зоркого» выиграли со счетом 11:0 и 21:0 соответственно.

Эти победы стали отличным стартом для юных спортсменок. Они показали, что готовы бороться за самые высокие места в турнире. Впереди их ждет еще много интересных матчей и новых достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.