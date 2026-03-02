Красногорская команда взяла бронзу чемпионата России в Саранске

сегодня в 16:28

Команда «Зоркий-Спидвей-Красногорск» заняла третье место в Командном чемпионате России по мотогонкам на льду Высшей лиги. Решающие этапы прошли 28 февраля и 1 марта в Саранске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе коллектива выступили Сергей Володин, Павел Чайка и Василий Несытых. Спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу и высокий уровень подготовки. Ранее красногорцы также стали бронзовыми призерами второго этапа чемпионата, который прошел 14–15 февраля в Мелеузе Республики Башкортостан.

Команду тренирует мастер спорта международного класса Владимир Субботин. Поддержку мотогонщикам оказывает глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков. По итогам всех этапов соревнований спортсмены из Подмосковья подтвердили стабильный результат и заняли третье место в чемпионате страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.