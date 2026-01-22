Красногорск на первенстве Московской области по лыжным гонкам

В Красногорске завершилось Первенство Московской области по лыжным гонкам среди спортсменов 15–18 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

КСШОР «Зоркий» заняла второе общекомандное место, что свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов из этого учебного заведения. Среди участников были отмечены следующие результаты:

Серебро завоевали Глеб Чикуров, Сергей Гизбрехт и Никита Михафлов.

Бронзовые медали получили Муслимат Халакова, Василиса Голопридова и Владислав Лапшин.

Четверо красногорцев — Василиса Голопридова, Муслимат Халакова, Глеб Чикуров и Сергей Гизбрехт — будут представлять область на II этапе Спартакиады учащихся России в Рыбинске. Это свидетельствует о высоком потенциале молодых спортсменов и качественной работе их наставников.

Владислав Лапшин и Никита Михайлов будут участвовать в Первенстве России в Сыктывкаре. Эти результаты подтверждают, что Красногорск вносит значительный вклад в развитие лыжного спорта в Московской области.

Первенство Московской области по лыжным гонкам в Красногорске стало ярким событием, которое показало, что город воспитывает талантливых спортсменов и вносит свой вклад в развитие спорта в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.