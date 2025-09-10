Красноармейские спортсменки сразились за путевки на чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу

В Санкт-Петербурге завершился престижный всероссийский турнир по джиу-джитсу, посвященный памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Красноармейские спортсменки сразились за путевки на чемпионат и первенство мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти соревнования стали решающим этапом отбора для участия в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в 2025 году в Бангкоке. Более полутысячи лучших джитсеров из 23 регионов России боролись за право представлять страну на международной арене.

Среди участников блистали воспитанники красноармейского спортклуба «БУРТАСЫ», продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и волю к победе.

Особенно отличилась Аделина Нестерова, завоевавшая золотую медаль среди взрослых спортсменов и поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета.

Юлия Гуменюк завоевала серебро в возрастной категории до 16 лет.

Успех спортсменов — во многом заслуга их тренера Юлии Нестеровой, которая вкладывает много сил и знаний в своих подопечных. Благодаря ее профессионализму и упорству красноармейские джитсеры уверенно заявляют о себе на всероссийском уровне.

