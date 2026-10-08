«Красная Машина Академия» выиграла дебютный матч в Мытищах

Хоккейная команда «Красная Машина Академия» победила «Витязь-Подольск» в первом матче регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги сезона 2026/2027. Встреча прошла на «Арене Мытищи» и стала первым подмосковным дерби сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Красная Машина Академия» начала выступление в Российской хоккейной лиге (РХЛ) с домашней победы над командой «Витязь-Подольск». Соперники встретились на льду «Арены Мытищи» в первом подмосковном дерби нового сезона.

Нападающий Глеб Насонов забросил первую шайбу в истории «Красной Машины Академия» и оформил первый хет-трик команды. Еще по одному голу забили Раиль Латыпов и Максим Голощапов.

Команду «Красная Машина Академия» основали 1 мая. Она вошла в систему подготовки подмосковных хоккеистов и участвует в первенстве РХЛ сезона 2026/2027. Домашние матчи команда будет проводить в Мытищах.

В сезоне 2026/2027 в первенстве РХЛ выступят 26 клубов, разделенных на Западную и Восточную конференции. Обе подмосковные команды вошли в конференцию «Запад». Их соперниками станут «Арктика» (Мурманская область), «Динамо-576» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Факел Ямал» (Салехард), «Металлург ВО» (Вологодская область), «Полет» (Рыбинск), «Тверичи-СШОР» (Тверь) и ХК «Брянск».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.