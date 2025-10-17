Космонавты с МКС дали старт Школьной лиге Подмосковья

Российские космонавты дали старт Школьной лиге в подмосковных наукоградах Королев и Звездный городок. Напутственные слова в видеообращении к участникам проекта сказали члены российского экипажа на борту Международной космической станции, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов приветствовали участников Королевской школьной лиги с орбиты Земли на борту МКС.

«Дорогие ребята, приветствуем вас с борта Международной космической станции и поздравляем с началом нового сезона Королевской школьной лиги», — поздравил спортсменов со стартом сезона космонавт Сергей Рыжиков.

«Мы, космонавты, хорошо знаем, как важна физическая подготовка и сила характера. Уверены, что предстоящие соревнования не только помогут вам стать сильнее и выносливее, но и научат добиваться высоких результатов и не боятся трудностей на пути к мечте», — сказал в своем обращении космонавт Алексей Зубрицкий.

«Вместе с вами мы даем старт большому спортивному турниру. Начинаем обратный отчет. Три, два, один, поехали! Новый сезон Королевской школьной лиги открыт. Желаем всем участникам неиссякаемой энергии, веры в себя, побед и новых рекордов», — завершил обращение космонавтов Олег Платонов.

Напомним, что ранее к участникам Школьной лиги из Звездного городка обратилась космонавт Анна Кикина. Свое напутствие она записала в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

«Любое участие в спортивных состязаниях раскрывает потенциал, человек становится сильнее, повышает свою квалификацию, укрепляет силу духа. Большое спортивное движение — Школьная лига Московской области — это отличная возможность проявить свои лидерские способности, усилить навыки командного взаимодействия и прочувствовать вкус побед. Пусть каждый матч или состязание станут максимально эффективными для развития ваших человеческих и спортивных качеств. Шанс любит решительных. Успех в твоих руках, в руках целеустремленного и жизнерадостного человека», — сказала Анна Кикина.

В сезоне 2025/2026 в Московской области запланированы свыше 15 тысяч соревнований, в которых примут участие более 36 тысяч учащихся из 600 учебных заведений региона. Всего в этом году свои команды представили 48 муниципалитетов. Календари турниров еще формируются.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.